Milan, Bennacer: "Era come una finale e le finali si vincono. Siamo sulla strada giusta"

Protagonista del successo contro la Juventus Ismael Bennacer, queste le parole ai microfoni di Sky Sport del centrocampista del Milan. "Il mister ci ha detto che era come un finale e le finali si vincono, abbiamo lavorato tanto e abbiamo fatto bene. Con il Milan penso che sia stata la partita più bella, è una partita che conta tanto. Non dobbiamo mollare, tra tre giorni giochiamo e abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra. Ibrahimovic e Kjaer sono giocatori che hanno esperienza, noi facciamo ciò che loro dicono. Quando hai un giocatore come Ibrahimovic che ti dice che devi dare tutto per questa squadra. Mancano ancora tre partite, dobbiamo lavorare tanto e dare tutto. Siamo sulla strada giusta ma non è finita ancora".