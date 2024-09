Milan, Bennacer rischia 3 mesi di stop: Vos sarà promosso in prima squadra

Non è un periodo particolarmente felice per Ismael Bennacer, che prima sembrava essere in partenza dal Milan, e adesso si è gravemente infortunato con l'Algeria. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista sembra essersi provocato una lesione di terzo grado al polpaccio in allenamento durante una seduta su un campo sintetico, fatta per prepararsi alla gara contro la Liberia del 10 settembre, che si disputerà sulla stessa tipologia di terreno.

I tempi di recupero stimati dallo staff medico algerino vanno dai 2 mesi e mezzo ai 3 mesi. Gli esami a cui si è sottoposto oggi non saranno comunque gli unici che svolgerà perché martedì ne farà altri. Il muscolo avrà bisogno di 6 settimane per cicatrizzarsi, una tegola non da poco per Paulo Fonseca proprio quando stava per iniziare la Champions League e ci sarebbe stato bisogno di tanti calciatori per poter effettuare più rotazioni.

L'assenza di Bennacer accelererà l'inserimenti in prima squadra di Silvano Vos, ora impiegato con il Milan Futuro. Non soddisfa i requisiti minimi per essere utilizzato in Champions, dove c'è invece Kevin Zeroli, ma verrà promosso in pianta stabile per il campionato con il Diavolo di Fonseca. E chissà che adesso la dirigenza non torni alla carica per Adrien Rabiot, svincolato e ancora in cerca di una sistemazione 9 giorni dopo la fine del mercato in Italia.