Milan, Bennacer si è allenato in gruppo. Ibrahimovic solo parzialmente con i compagni

vedi letture

Buone notizie per Stefano Pioli in vista dei prossimi impegni contro Manchester United e Fiorentina. Nella giornata di oggi Ismail Bennacer si è infatti allenato con il resto del gruppo e il suo recupero è dunque sempre più vicino. Zlatan Ibrahimovic ha invece svolto metà allenamento in gruppo e metà personalizzato, con lo svedese che proverà a stringere i denti per tornare a disposizione di Stefano Pioli.