Milan, Bennacer torna in gruppo ma Kjaer ancora no. Seduta individuale per Tonali

In casa Milan è iniziata la settimana che porterà la capolista alla sfida contro lo Spezia di sabato: allenamento in gruppo per Ismael Bennacer, che va verso il recupero. Per Simon Kjaer allenamento sul campo ma non ancora con la squadra. Individuale per Sandro Tonali e terapie per Brahim Diaz.