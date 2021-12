Milan, Botman per il dopo Kjaer: costa 20 milioni ma con il Lille i rapporti sono ottimi

Sven Botman è l'ultimo nome preso in considerazione da parte del Milan per la sostituzione di Kjaer. Il gioiellino del Lille costa non meno di 20 milioni di euro ma i rapporti col club francese sono ottimi visti gli altri recenti affari andati in porto, come Maignan e Leao, ed è per questo che Botman resta uno dei candidati forti. In alternativa resistono le candidature di Bremer, Christensen e Milenkovic. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.