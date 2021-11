Milan, Brahim Diaz: "Oggi il Wanda sembrava San Siro, meritavamo di più nel girone"

Ai microfoni di Milan Tv, dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid, ha parlato Brahim Diaz: “Sono super contento, meritavamo noi. Abbiamo meritato per tutto quanto fatto in campo, abbiamo sfruttato questa situazione. La meritiamo così come meritavamo la prima partita. Oggi lo stadio sembrava San Siro, incredibile (ride, ndr). Sono grato a tutti i nostri tifosi, il loro sostegno è incredibile e si meritano questa vittoria”.

Come fa il piccolo Brahim a dominare contro i giganti dell'Atletico?

“Io gioco il mio calcio, faccio quello che so fare meglio. Mi piace giocare, sono contentissimo per la vittoria. Mi sono divertito, giocare a calcio è divertente”.

Sulle possibilità di qualificazione:

“Adesso abbiamo vinto questa partita meritatamente, avremmo meritato di più in questo girone. Ora ci aspetta un’ultima partita contro una grande squadra. Vogliamo vincere e poi vedere che succede. Che San Siro sarà? Lo posso immaginare, i tifosi sono sempre così. Abbiamo bisogno di loro, con loro andrà bene”.