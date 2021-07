Milan-Brescia, trovato l'accordo per Tonali. Ma il centrocampista deve ridursi l'ingaggio

vedi letture

La situazione si è sbloccata. Milan e Brescia hanno trovato l'accordo per Sandro Tonali, ma ora il centrocampista deve assolutamente ridursi l'ingaggio. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alla situazione dell'ormai ex Brescia, dai 35 milioni pattuiti un anno fa i due club hanno trovato l'intesa a 25, compresi i 3 per Olzer. Attualmente Tonali guadagna 1,6 milioni di euro, ma i rossoneri hanno chiesto un taglio: l'ultima parola, dunque, spetterà al calciatore.