Milan, c'è l'idea Ter Stegen se Maignan va al Chelsea. Il tedesco è in uscita dal Barcellona

Il futuro di Mike Maignan al Milan sembra ormai segnato. Dopo il mancato rinnovo contrattuale durante l’inverno, il portiere francese avrebbe espresso la volontà di lasciare il club rossonero. A spingerlo verso l’addio sarebbe il forte interesse del Chelsea, pronto a fare sul serio per assicurarsi le prestazioni dell’estremo difensore. La trattativa, tuttavia, è ancora in fase di stallo: l’offerta dei Blues non soddisfa le richieste economiche del Milan, che per ora ha deciso quindi di non accettare. La questione è destinata a risolversi nel giro di pochi giorni. Il 10 giugno, infatti, si chiude la finestra di mercato legata al Mondiale per Club, competizione alla quale parteciperanno proprio i londinesi. Se l’affare dovrà andare in porto, dovrà farlo entro quella data.

Nel frattempo, il Milan inizia a guardarsi attorno per trovare un possibile sostituto. Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano catalano Mundo Deportivo, i rossoneri starebbero monitorando con attenzione la situazione di Marc-André ter Stegen. Il portiere tedesco sarebbe in uscita dal Barcellona, che avrebbe deciso di puntare su Wojciech Szczęsny e sul giovane Joan Garcia per il futuro.

Al momento non ci sono contatti ufficiali, ma Ter Stegen potrebbe rappresentare un’opzione credibile per la porta rossonera. Il Milan osserva, consapevole che il dopo-Maignan potrebbe aprire scenari del tutto inediti.