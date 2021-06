Milan, caccia al trequartista: De Paul nome caldo, Hauge può essere la contropartita

Mercato dei trequartisti molto caldo per il Milan. Il club rossonero, dopo l’accordo trovato per Tomori, punta tutto sul numero 10. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, in pole c'è Rodrigo De Paul dell'Udinese che valuta fra i 35 e i 40 milioni di euro. La cifra però potrebbe scendere in cambio di una contropartita gradita come potrebbe essere Hauge. Le alternative si chiamano Papu Gomez, che vorrebbe tornare in Italia e Ilicic mentre la mancata promozione in Ligue 1 del Tolosa potrebbe riaccendere i contatti per Amine Adli.