Milan, Calabria: "Oggi ha pesato la diversa profondità di rosa. Ora testa al Torino"

Il difensore Davide Calabria, oggi schierato in mezzo al campo, ha parlato a Milan Tv della sconfitta contro la Juventus: “Abbiamo perso una partita dopo non so quanto tempo contro una grande squadra come la Juventus. Avevamo molte assenze importanti e oggi credo si sia vista la diversa profondità della rosa fra noi e loro. Abbiamo però tenuto la nostra identità di gioco e siamo contenti nonostante la sconfitta. Pioli? Parleremo domani e analizzeremo la gara, ci ha detto di star tranquilli capita a tutto di perdere. - continua Calabria parlando del nuovo ruolo - Sono a disposizione del mister, posso fare ogni ruolo compreso quello di centrocampo. Sono contento della mia partita, anche se non è il mio ruolo naturale. Ora dobbiamo pensare alla prossima contro il Torino per riprendere il nostro cammino".