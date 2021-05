Milan, Calabria: "Traguardo che meritavamo. Abbiamo festeggiato il giusto"

Il laterale rossonero Davide Calabria commenta così ai microfoni di Milan TV la qualificazione in Champions League arrivata dopo il successo sull’Atalanta: "Abbiamo festeggiato il giusto. È un traguardo che ci meritavamo e siamo contentissimi per quello che abbiamo fatto. È un premio per il percorso che abbiamo fatto. Sono legato a questo stadio perchè sono vicino a casa, ho fatto l'esordio con il Milan qui e qua torniamo in Champions. Probabilmente è destino. Siamo contentissimi di quello che abbiamo fatto".

Sulla gara giocata: "L'Atalanta ha giocato con intensità e ha attaccato. Abbiamo preparato bene la gara e avevamo stimoli per quello che era l'unico risultato che dovevamo ottenere. Siamo arrivati secondi in classifica e con un'Atalanta così siamo veramente contenti di quello che abbiamo fatto"

Sui tifosi: "Ci hanno caricato tantissimo. Quando indossiamo questa maglietta rappresentiamo noi ma anche milioni di tifosi in tutto il mondo. È fondamentale per noi dare il massimo", ha concluso.