Milan, Caldara riparte da zero: verrà valutato da Pioli durante il ritiro estivo

Un’altra chance, un’altra "prova" per un giocatore che, a 27 anni, non ha ancora trovato la sua dimensione. Mattia Caldara tornerà al Milan dopo il prestito all’Atalanta e dovrà quasi ripartire da zero. Stefano Pioli, come riporta Tuttosport, giudicherà il difensore nel corso del ritiro estivo per poi tirare le somme insieme alla dirigenza.