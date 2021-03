Milan, Calhanoglu non è convinto dalla proposta di rinnovo: permanenza ancora in bilico

Il Milan attende di risolvere il caso legato al contratto di Hakan Calhanoglu, che però non appare convinto dalla proposta da 4 milioni netti fino al 2025 che Maldini e Massara hanno messo recentemente sul piatto. Giugno è sempre più vicino e una soluzione non è stata ancora trovata. Il club rossonero ci proverà in tutti i modi, ma pretenderà anche dal calciatore che vengano rivisti i termini del potenziale accordo perché richieste troppo esose non sono ammesse, soprattutto dopo una stagione importante ma comunque in calo rispetto al passato campionato. A riportarlo è Tuttosport.