Milan, Camarda andrà in prestito la prossima stagione: in pole position c'è il Lecce

Dopo gli errori commessi nella scorsa stagione, il Milan non può permettersi di non dare minutaggio in Serie A a Francesco Camarda. L'attaccante rossonero infatti è stato adoperato dalla prima squadra, dal Milan Futuro in Serie C e anche in Primavera, non riuscendo però mai a trovare quella continuità di cui ha bisogno un giovane con le sue qualità. Il classe 2008 è considerato da tutti uno dei talenti del calcio italiano e in tanti sono curiosi di capire se riuscirà a esplodere nel prossimo campionato.

Secondo quanto riportato da MilanNews.it, il centravanti rinnoverà con il Diavolo di un altro anno e poi si trasferirà a titolo temporaneo in una squadra in grado di garantirgli di mettersi in mostra. Nella corsa al 17enne a essere più avanti è il Lecce di Pantaleo Corvino. I salentini, e in particolar modo il dirigente ex Fiorentina, è da sempre molto attento alla crescita dei giovani e, dopo Lorenzo Colombo, spera di trovare un altro calciatore importante nelle fila del Milan.

Nella sua giovane carriera Camarda ha totalizzato 20 presenze e 7 gol con il Milan Futuro e 16 gettoni con la prima squadra del Diavolo. Inoltre è sceso in campo e segnato con l'Italia Under 15, Under 16, Under 17 e Under 19.