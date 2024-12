TMW Milan, Camarda titolare con l'Under 23. Ma per la Champions tornerà da Fonseca

vedi letture

Alle 12:30 il calcio d'inizio Milan Futuro-Gubbio, sfida valida per la diciottesima giornata della Serie C, gruppo B. Dopo diverse partite, fra le fila dei rossoneri Francesco Camarda torna a giocare con l'Under 23 e viene schierato titolare dal primo minuto. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb però, è molto probabile, comunque, che da domani torni a disposizione di Fonseca per la sfida di Champions League Milan-Stella Rossa di mercoledì, considerando l’indisponibilità di Jovic.

Questa la formazione scelta da mister Bonera (che non sarà in campo per squalifica).

Milan (3-4-2-1): Torriani; Zukic, Coubis, Minotti; Jimenez, Sandri, Stalmach, Bartesaghi; Vos, Traoré; Camarda.