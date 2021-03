Milan, cambiamenti in attacco: tra recuperi e sguardo al futuro

vedi letture

In attesa del rientro dei nazionali, in casa Milan il reparto che sembra essere maggiormente soggetto alle possibili variazioni è senza dubbio quello avanzato. La buona notizia arriva come noto dal Giudice Sportivo, con la conseguente possibilità di poter contare fin da subito sul rientro di Ante Rebic. Un altro aspetto di grande importanza sarà legato ai tempi di recupero di Mario Mandzukic, poiché il croato ha usufruito della pausa per mettere a punto la propria ripresa dall’infortunio e la conseguente condizione fisica, e potrebbe finalmente fornire quel contributo per il quale si è deciso di investire su di lui a gennaio. Peraltro, va ricordato che con la qualificazione alla massima competizione continentale il suo contratto sarebbe automaticamente rinnovato.

All’ordina del giorno ci sarà poi la ratifica della posizione di Ibrahimovic, dopo il ritorno alla nazionale sarà tempo di ultimare le pratiche relative alla sua permanenza in rossonero, mentre per il futuro si guarda sempre con interesse alla situazione di Dusan Vlahovic: l’accordo con la Fiorentina per il rinnovo è ancora lontano, ed i rossoneri sono di certo tra le squadre che osservano con maggiore interesse gli sviluppi.