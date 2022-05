Milan Campione, Gazidis: "Cresceremo ancora. Passaggio di proprietà? Non ora"

Ivan Gazidis, ad del Milan, parla così a DAZN dopo lo Scudetto vinto dai rossoneri: "Questa squadra è giovane, ha carattere, ha voglia. Ci hanno spinto i nostri tifosi, a un altro livello, oltre ogni difficoltà. Quando guardiamo avanti siamo molto ottimisti perché questo gruppo crescerà ancora e momenti come questo fanno la differenza nell’ambiente del club. Abbiamo fatto qualcosa di speciale, non solamente cosa ma come. Dobbiamo sempre migliorare, all'inizio della stagione credevamo in noi stessi e nelle nostre qualità: ancora c'è da migliorare ma questa sera godiamo".

Farà parte del Milan del futuro?

"La cosa più importante è che questo Milan ora sia stabile e guardi avanti con confidenza. Abbiamo una squadra giovane e abbiamo già pensato a come migliorarla, ma lo faremo da domani... O dopodomani".

Quando il passaggio di proprietà?

"Ora non ci pensiamo, ci godiamo tutti assieme certi momenti".