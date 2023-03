Milan, Cardinale a Milano nelle prossime ore: incontri in ottica stadio, più opzioni sul tavolo

Nelle prossime ore è previsto l’arrivo a Milano di Gerry Cardinale. Il numero uno del fondo americano RedBird - si legge su milannews.it - si trova già in Europa per altri affari, e com’è accaduto una ventina di giorni fa, volerà in Italia per proseguire nel suo intento: spingere sul nuovo stadio per il Milan. La presenza in Italia è significativa perché il lavoro per la realizzazione del nuovo impianto è un tema centralissimo nel processo di miglioramento dei ricavi per il club.

Cardinale nel suo viaggio a Milano non ha in programma incontri con Paolo Maldini, l’intenzione è di non interferire con l’operato dell’area sportiva, nemmeno sul tema rinnovo di Rafael Leao. Lo scopo di Cardinale è cercare di accelerare sullo stadio e infatti sono previsti diversi incontri sul territorio, una serie di appuntamenti in varie zone di Milano (e anche fuori città) per valutare le diverse opzioni sull’impianto sportivo che sarà solo a tinte rossonere. La Maura in prima battuta, ma non è l'unica soluzione.