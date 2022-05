Milan, Castillejo ai saluti: l'esterno offensivo ha richieste in Spagna

Dopo un'annata in cui ha giocato pochissimo, Samu Castillejo sembra aver deciso di cercare una squadra che gli permetta di avere un minutaggio importante e quindi è prossimo all'addio al Milan: come riferisce questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, l'attaccante spagnolo ha richieste in Spagna.