Milan, Chukwueze continua a piacere al Fulham: la situazione e i possibili risvolti

Il Fulham sta continuando a monitorare con attenzione Samuel Chukwueze. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l'esterno offensivo del Milan ha estimatori anche ne LaLiga, ma il club più interessato in questo momento è senza dubbio quello inglese. I rossoneri preferirebbero cederlo a titolo definitivo, ma non è da escludere nemmeno un'uscita del nigeriano con un'altra formula. I Cottagers lo hanno già cercato a gennaio e potrebbero tornare alla carica nei prossimi giorni, spingendo per un suo trasferimento in Premier League.

Il classe '99 in carriera vanta 207 presenze e 37 gol con il Villarreal, 20 partite e 4 reti con la seconda squadra del Sottomarino Giallo e 69 incontri e 8 centri con il Milan. Inoltre è sceso in campo 46 volte con la sua Nazionale, segnando 7 gol. A queste ci sono da aggiungere le 10 apparizioni con la Nigeria Under 17, con 3 reti all'attivo, e la gara con la Nigeria Under 23.

Attualmente ha un contratto con il Diavolo valido fino al 30 giugno 2028, dunque per i prossimi 3 anni. Per Allegri è un calciatore che potrebbe essere schierato solo se dimostrasse di partecipare con continuità alla fase difensiva, che il tecnico livornese cura nei minimi dettagli.