Jimenez contro Chukwueze, i due milanisti scaricati si ritrovano contro questa sera

Questa sera Bournemouth-Fulham aprirà la 7ª giornata di Premier League, partita che metterà contro due giocatori che fino a poco più di un mese fa erano compagni di squadra: Alex Jimenez e Samuel Chukwueze sono stati tra gli ultimi a lasciare il Milan in questa finestra di mercato, per motivi diversi.

Nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri, Jimenez ci poteva stare alla perfezione.

Velocità, qualità e personalità nel suo bagaglio nonostante i soli 20 anni. Di fatto lo spagnolo è stato l'unico giocatore del Milan Futuro a conquistarsi e consolidare un posto in prima squadra nella passata stagione. E duttilità, perché Jimenez ha dimostrato di saper giocare anche sulla fascia sinistra. Di fatto sarebbe stato un giocatore prezioso nel Milan attuale e si sarebbe esaltato ancora di più in un centrocampo a 5 dovendo avere meno compiti difensivi. Paga l'atteggiamento, i ritardi in allenamento e infine il famigerato messaggio non proprio lusinghiero nei confronti di Allegri e divulgato da Fabrizio Corona.

Un addio che si stava consumando già nel corso del pre-campionato, dove Jimenez ha giocato la miseria di 45'

Ha fatto anche in tempo a giocare un tempo nella partita d'esordio in questa Serie A contro la Cremonese (voto 5 per TMW così motivato: "Entra nervoso, non riesce a dare qualità alla manovra e prende un giallo parecchio evitabile"). Poi le valigie, destinazione Inghilterra: al Bournemouth di Andoni Iraola, che in questi anni si è distinto per aver valorizzato diversi giovani. Basti pensare a Milos Kerkez (altro ex Milan) e Dean Huijsen.

Come è andato il primo mese dello spagnolo in riva al Canale della Manica?

121 minuti spalmati in tre presenze. Due da titolare. E tre ammonizioni. La stampa inglese lo ha promosso con una sufficienza in entrambe le occasioni in cui ha avuto un minutaggio accettabile. Il tecnico Andoni Iraola ha avuto parole d'elogio nei suoi confronti. Il Bournemouth avrà la possibilità di acquistarlo se partirà titolare nel 50% delle partite.

Il discorso di Chukwueze è diverso

Se Jimenez nel 3-5-2 poteva esaltarsi, il nigeriano al contrario non era il giocatore più funzionale per questo Milan. Qualche chance nel pre-campionato senza convincere troppo, i 25 minuti finali contro la Cremonese rimediando un 5 in pagella. Il trasferimento al Fulham in cerca di rilancio. Poco convincente finora: mezz'ora finale contro il Cambridge in Coppa di Lega e gli ultimi 11' contro l'Aston Villa, che hanno sancito il suo esordio in Premier League lo scorso 28 settembre. Esordio bagnato suo malgrado da una sconfitta. Il diritto di riscatto è fissato a 30 milioni, ergo servirà una stagione super.