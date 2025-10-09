Dura la vita in Premier. Per Chukwueze al Fulham per ora solo 63' in campo (con un assist)

Sul gong della sessione estiva di calciomercato, il Milan ha concluso un'operazione in uscita che ha permesso di liberare spazio in attacco - dal punto di vista numerico, sia chiaro - per l'arrivo di Nkunku. Si tratta di Samuel Chukwueze, passato in prestito con diritto di riscatto al Fulham.

In poco più di un mese, però, sono soltanto 63' i minuti in campo raccolti dall'esterno d'attacco nigeriano. Non convocato contro il Leeds e in panchina col Brentford, l'esordio assoluto è arrivato il 23 settembre in Coppa di Lega, con la mezzora giocata nella partita vinta 1-0 col Cambridge.

La prima in Premier invece cinque giorni dopo, con 10' giocati contro l'Aston Villa. LA terza e ultima apparizione, fino a questo momento, risale invece all'ultimo turno di campionato, dove Chukwueze ha fornito l'assist per il momentaneo vantaggio del Fulham che però non è servito ai fini del ko finale per 3-1 contro il Bournemouth. Al momento il Fulham naviga a metà classifica con 8 punti in 7 gare.

SAMUEL CHUKWUEZE - FULHAM

Presenze: 3

Da titolare: 0

Reti: 0

Assist: 1