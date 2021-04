Milan, club in attesa del sì di Donnarumma: le big europee alla finestra, ma nessuna offerta

Il Milan è in attesa e spera che Gianluigi Donnarumma possa accettare la proposta di rinnovo da 8 milioni di euro a stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport non ci sono ancora novità rilevanti sulla trattativa tra la società e l'estremo difensore, con le big europee che osservano senza però accontentare, almeno per il momento, le richieste di Mino Raiola, che per il proprio assistito chiede un ingaggio a doppia cifra.