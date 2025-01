Milan, Conceiçao e Calabria a muso duro a fine partita: serve l'intervento di calciatori e staff

Il Milan conquista una vittoria spettacolare contro il Parma, chiudendo la partita con un punteggio di 3-2 e un finale da brividi. Sebbene la prestazione non sia stata esaltante, i tre punti sono ciò che conta di più. Un episodio controverso ha caratterizzato la conclusione della gara, immortalato dalle telecamere di DAZN. Dopo il triplice fischio dell'arbitro Abisso, si è verificato un acceso confronto tra il mister Sergio Conceiçao e Davide Calabria, con i due che si sono affrontati faccia a faccia, richiedendo l'intervento dei compagni e dello staff del tecnico portoghese per separarli.

Aggiornamento 15.30. Nel post gara, ai microfoni di DAZN, lo stesso Davide Calabria ha commentato così quanto successo nelle finale con mister Conceicao: "Sono cose da campo, direi un malinteso tra due. Ci siamo chiariti, non abbiamo capito una cosa a vicenda e poi abbiamo sistemato le cose. Non è la prima volta che accade nel calcio. Chiedo scusa, non è stata una cosa bella. La cosa che ci interessa di più è la squadra e aver ribaltato la partita. Ha dato anche una scossa".

IL TABELLINO DI MILAN-PARMA

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria (33' st Jovic), Gabbia, Pavlovic, Hernandez (1' st Bartesaghi); Musah, Fofana (12' st Chukwueze), Reijnders; Pulisic, Morata (12' st Abraham), Leao (1' st Bennacer). Allenatore: Conceiçao

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Hernani (24' st Haj Mohamed), Sohm; Man (24' st Almqvist), Cancellieri (38' st Hainaut), Mihaila (33' st Lovrik); Djuric (24' st Camara). Allenatore: Pecchia

Arbitro: Abisso

Marcatori: 24' Cancellieri (P), 38' rig. Pulisic (M), 35' st Del Prato (P), 45'+2' st Reijnders (M), 45'+5' st Chukwueze (M)

Ammoniti: Pavlovic (M), Vogliacco (P), Sohm (P), Fofana (M), Del Prato (P), Haj Mohamed (P), Hainaut (P)