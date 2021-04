Milan concentrato sull'obiettivo Champions. Dopo 45' 1-0 al Sassuolo, gol di Calhanoglu

E' un Milan concentrato, sul pezzo, quello che ha concluso il primo tempo della sfida di San Siro contro il Sassuolo in vantaggio per 1-0. Il gol realizzato alla mezz'ora porta la firma di Hakan Calhanoglu, 10 rossonero che con un bel destro a giro ha realizzato il suo terzo gol in campionato.

Nel pre-partita, pochi minuti prima del fischio d'inizio, la stoccata di Maldini a Ivan Gazidis e al fondo Elliott ci ha spiegato quali sono state le ultime 48 ore in casa rossonera. Ma Pioli ancora una volta s'è mostrato bravo nell'isolare la squadra e farla restare sul pezzo, concentrata su una partita che è fondamentale nella corsa Champions. Di fatto il Sassuolo ha costruito una sola vera occasione, con Donnarumma che al 13esimo ha respinto una conclusione di Boga. Poi meglio il Milan, che ha controllato la partita, mostrato una buona condizione fisica e pur senza strafare alla mezz'ora ha trovato il gol del vantaggio con Calhanoglu, il più ispirato.

Dopo il gol dell'1-0 il copione non è cambiato. Anche il dato sul possesso palla ha evidenziato un Milan che non ha mai lasciato il gioco alla squadra di De Zerbi. Nella ripresa, per ribaltare il match, i neroverdi dovranno dare più velocità al giropalla. Come accaduto al 42esimo, quando solo Dalot in scivolata ha fermato una conclusione di Berardi arrivata al termine di un rapido capovolgimento di fronte.

