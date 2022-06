Milan, conferme su De Ketelaere: i rossoneri provano ad abbassare le richieste del Bruges

Arrivano ulteriori conferme sulla trattativa del Milan per Charles De Ketelaere, trequartista del Bruges, che all'occorrenza può giocare anche come esterno a destra. Secondo quanto riportato da Milannews.it l'obiettivo del club rossonero è quello di abbassare le richieste della società belga in tempi brevi, con la base di partenza fissata a circa 40 milioni.