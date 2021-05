Milan, Conti e Laxalt rientreranno ma saranno poi ceduti: non rientrano nei piani di Pioli

vedi letture

Andrea Conti e Diego Laxalt non sono stati riscattati rispettivamente da Parma e Celtic e quindi rientreranno a Milanello dai prestiti. La loro permanenza nel Centro sportivo di Carnago non sarà però molto lunga in quanto entrambi hanno già le valige pronte visto che non rientrano nei piani tecnici di Stefano Pioli.