Milan, dall'est i gol del futuro? Occhi su Stanic del Ludogorets, c'è anche l'Atalanta

Il Milan si lecca le ferite dopo il ko contro la Lazio in campionato che ha riportato i rossoneri a -8 dall'Inter capolista. Con 9 giornate ancora da giocare però la squadra di Allegri non può tirare i remi in barca, cercando al proprio interno soluzioni per provare a fare più punti possibili da qui a fine campionato.

Intanto la società ha già iniziato le proprie manovre in vista del prossimo calciomercato: come noto una buona porzione del budget sarà destinato all'attacco, con la ricerca di un nuovo centravanti titolare. Detto dell'interessamento per Moise Kean della Fiorentina, i dirigenti del Milan secondo SportMediaset hanno messo nel mirino Petar Stanic, centravanti serbo di proprietà del Ludogorets che si sta mettendo in luce in questa stagione.

Lo scorso fine settimana, si legge, uno scout lo ha seguito dal vivo alla Huvepharma Arena di Razgrad, occasione in cui ha segnato contro il CSKA Sofia. In campionato ha messo a segno 7 gol e 7 assist, mentre in Europa League è l'attuale capocannoniere al pari di Igor Jesus del Nottingham con 7 gol. Per il suo cartellino il club bulgaro parte da una richiesta abbordabile da circa 10 milioni di euro e sulle sue tracce è segnalata anche l'Atalanta.