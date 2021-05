Milan, dall'Inghilterra: Chelsea e Manchester United pronte a muoversi per Calhanoglu

vedi letture

Si è riacceso l'interesse per Hakhan Calhanoglu in Inghilterra con due squadre che sarebbero pronte a muoversi per la sua firma in caso di mancato rinnovo. Secondo il Daily Mirror infatti, Chelsea e Manchester United starebber monitorando con attenzione la trattativa per il prolungamento del turco con i rossoneri, che se dovesse dare esito negativo, spingerebbe tanti club a tentare l'acquisto a parametro zero.