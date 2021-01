Milan, dalla Francia: il piano B per la difesa porta al nome di Loic Badé

vedi letture

Secondo quanto riferito da Telefoot, nel caso in cui non dovesse andare in porto l'operazione Simakan, il Milan avrebbe individuato sempre in Francia un'alternativa al calciatore dello Strasburgo. Il piano B porta al nome di Loic Badé del Lens, calciatore che è stato seguito dal vivo dagli osservatori dei rossoneri nel corso delle ultime partite.