Milan, Dalot: "L'esperienza di Ibra è essenziale. Sogniamo lo scudetto, anche se è difficile"

Intervenuto ai microfoni di Record, il terzino portoghese Diogo Dalot ha parlato dell'avventura al Milan, concentrandosi sugli obiettivi stagionali: "Ci vuole coraggio per sognare il titolo, come ha già detto pubblicamente Ibrahimovic? Penso che sia comune a tutti, non solo a Ibrahimovic. Logicamente lui è più abituato a vincere rispetto alla maggior parte della squadra. Nello spogliatoio, come riferimento, aiuta a distinguere questo tipo di momenti, in quale momento dovremmo pensare in un modo, allenarci così. Questa esperienza che ci trasmette è essenziale. È comune a tutti la sensazione e il sogno di voler vincere. Ma sappiamo che è molto difficile, che ci sono altre squadre che hanno vinto molto più spesso e che sono anche molto forti. Ma abbiamo qualità, siamo una squadra forte e lo abbiamo dimostrato. Ora si tratta di andare avanti e di concentrarsi partita dopo partita".