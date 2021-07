Milan, Dalot resta il primo obiettivo: il giocatore potrebbe spingere per tornare in rossonero

Prosegue la trattativa tra il Milan e il Manchester United per Diogo Dalot, terzino di proprietà dei Red Devils che nell'ultima stagione ha giocato per il club rossonero. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la società di via Aldo Rossi lo rivorrebbe in prestito, ma stavolta aggiungendo il diritto di riscatto a suo favore. Resta da capire se il Manchester aprirà a questa formula nelle prossime settimane o se continuerà a volerlo cedere solo a titolo definitivo. Il giocatore portoghese, da parte sua, non ha mai nascosto la volontà di rimanere a Milanello dove si è trovato molto bene. Chissà che questa non possa essere la carta vincente del Diavolo per convincere i Red Devils a farlo partire in prestito con diritto di riscatto.