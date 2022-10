Milan, De Ketelaere: "Cresco passo dopo passo. Empoli? Me ne hanno parlato bene"

vedi letture

Charles de Ketelaere, attaccante del Milan, ha così parlato a Sky Sport prima della partita in casa dell'Empoli: "Sono felice di essere qui, sono state settimane impegnative perché abbiamo giocato tanto ma sento di stare crescendo anche come persona. Passo dopo passo, spero il gol arrivi presto".

Che rapporto ha con Pioli?

"Siamo giovani, ci aiuta a migliorare, me per primo. Sto imparando, so che devo adattarmi allo stile di gioco del Milan, ma con lui ho un ottimo rapporto. Mi aiuta come con tutti".

Che impressioni per stasera?

"Per me è la prima partita con l'Empoli ma me ne hanno parlato bene, non sarà semplice ma faremo del nostro meglio".