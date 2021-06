Milan, De Paul primo obiettivo per il centrocampo: le alternative sono Djuricic e Ilicic

Rodrigo De Paul è la prima scelta del Milan per il ruolo di trequartista, ma l’Udinese chiede 35-40 milioni e c’è la concorrenza dell’Atletico Madrid. Arrivare all'argentino, dunque, non sarà facile. Per questo i rossoneri stanno valutando anche altri profili. Come riporta il Corriere dello Sport, le alternative sono Filip Djuricic del Sassuolo e Josip Ilicic, ma solo se l’Atalanta si accontenterà di un piccolo indennizzo.