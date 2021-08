Milan, derby tra Genoa e Sampdoria per Conti: può partire solo a titolo definitivo

Non c’è più posto per Andrea Conti al Milan. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che si sofferma sul futuro del terzino, giunto all’ultimo anno di contratto. Il club rossonero ha la necessità di cedere il giocatore a una certa cifra per non fare una minusvalenza. Sulle sue tracce ci sono Sampdoria e Genoa: un possibile derby della Lanterna per un giocatore che ha tanta voglia di riscatto. Conti può partire solo a titolo definitivo e questo potrebbe essere un problema non da poco.