Milan, domani la ripresa dei lavori: Maignan e Saelemaekers già al lavoro, si rivede Calabria

Domani il Milan si ritroverà per la ripresa degli allenamenti a Milanello e, oltre ai giocatori non impegnati ai Mondiali, ci saranno anche alcuni elementi che tornano dagli infortuni quali Mike Maignan e Alexis Saelemaekers. Come scrive il Corriere dello Sport, già da qualche giorno entrambi stanno infatti lavorando presso il centro sportivo di Carnago.

Si rivedrà anche capitan Davide Calabria, altro lungodegente prossimo al rientro.