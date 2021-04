Milan-Donnarumma, distanza anche sulla durata del contratto: Raiola punta a un legame breve

Non solo sulle cifre, anche sulla durata. Il Milan e Gianluigi Donnarumma sono distanti in merito al rinnovo del contratto e La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla non solo di milioni di euro: nei piani di Gazidis, Maldini e Massara c’è infatti l’auspicio di condividere con Donnarumma un progetto superiore ai 3 anni, se non proprio di 4 o addirittura di 5. Al contrario, la strategia di Mino Raiola mira ad un legame breve, in modo da ridiscutere più avanti il futuro del suo assistito. Ovviamente puntando su contratti sempre più ricchi.