Milan, Donnarumma mantiene la porta inviolata per la terza partita di fila: "Sulla retta via"

"Sulla retta via" commenta Gianluigi Donnarumma sui social. Il portiere rossonero per la terza partita consecutiva mantiene la porta inviolata. Anche in una partita dominata come quella contro il Torino, il numero 99 ha dato il contributo compiendo un intervento importante sullo 0-2 su Bremer.