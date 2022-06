Milan, dopo il signing Gerry Cardinale è ripartito alla volta degli Stati Uniti

Dopo i tanti impegni della settimana in corso, tra cui l'avvenuto signing con Elliott per l'acquisizione del Milan, Gerry Cardinale è ripartito per gli Stati Uniti: lo sottolinea MilanNews.it. Il progetto Milan-Red Bird, con Elliott socio di minoranza, è partito ufficialmente.