Milan, dubbio in attacco per Parma: Okafor o Jovic. Camarda andrà in panchina

vedi letture

Tegola per Paulo Fonseca. Con l'infortunio nei giorni scorsi di Alvaro Morata, il Milan perde il suo attaccante principale. Il colpo di mercato estivo che ha fatto sognare i sostenitori del Diavolo. A segno già nel primo match di campionato contro il Torino, 2-2 il punteggio a San Siro, lo spagnolo ha rimediato uno stop per un problema muscolare che lo costringerà a stare fuori per le prossime tre settimane. Un problema non da poco per l'allenatore lusitano che adesso dovrà correre ai ripari per trovare i sostituti.

Okafor o Jovic

Una cosa è certa: il Milan non tornerà sul mercato ma cercherà una soluzione interna per ovviare a questa assenza. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova a fare un punto della situazione in vista della trasferta di Parma con Luka Jovic o Noah Okafor che potrebbero giocare dal primo minuto al "Tardini".

Camarda in panchina

Il dubbio fra i due giocatori verrà portato avanti per tutta la settimana con Fonseca che troverà la soluzione più consona man mano che ci si avvicina alla partita. Andrà in panchina, scrive sempre il quotidiano sportivo, Francesco Camarda. L'attaccante del Milan Futuro verrà aggregato in prima squadra e potrebbe essere una pedina a gara in corso.