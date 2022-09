Milan, due nomi in caso di addio a Leao. Il Chelsea offrirebbe Pulisic, piace anche Okafor

vedi letture

Gazzetta.it analizza le possibili strategie di Maldini e Massara in caso di addio a Rafa Leao. Il Milan lo ha difeso dagli attacchi del Chelsea in estate, ma i Blues possano tornare alla carica. Molto dipenderà anche dall'avanzamento del dialogo per il rinnovo del portoghese, che potrebbe decidere da solo il destino del suo cartellino: il club, senza un accordo, spingerebbe per monetizzare subito, andando subito alla ricerca di un'alternativa a sinistra.

Pulisic primo nome, piace anche Okafor del Salisburgo

Il Chelsea stesso potrebbe avere una soluzione, ed è il nome di Cristian Pulisic. Nome gradito al club rossonero e che accetterebbe volentieri la corte di Maldini, anche perché a Londra fin qui ha giocato pochino. L’altro nome è quello di Noah Okafor, 22enne del Salisburgo, che il Milan conosce da tempo e che al Milan ha già anche segnato in questa Champions. Lo svizzero piace in via Aldo Rossi, e vista l’età sarebbe un nuovo prospetto da far crescere in termini di campo e di cartellino.