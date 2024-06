Milan, è Emerson Royal la priorità per la corsia di destra di Paulo Fonseca

Un nome caldo per la corsia di destra del Milan. Tanti nuovi innesti nella formazione rossonera in vista della prossima stagione. L'avvento in panchina di Paulo Fonseca porterà anche una piccola rivoluzione per quanto riguarda l'organico. L'eredità lasciata da Stefano Pioli è pesante e nell'ultima stagione è arrivato comunque un secondo posto che ha portato la qualificazione alla prossima Champions League.

Emerson Royal la priorità in difesa

In via Aldo Rossi stanno lavorando per cercare un difensore che possa garantire passo sulla corsia di destra e dia la giusta spinta specialmente nella fase offensiva. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la prima opzione resta Emerson Royal. Laterale brasiliano classe 1999 ha vestito la maglia degli Spurs in 24 occasioni fra il campionato, FA Cup e Coppa di Lega per un totale di 1333 minuti. Nella stagione scorsa il giocatore ha realizzato anche un gol.

L'analisi di Galli

E proprio l'ex responsabile del settore giovanile, nonché ex calciatore, rossonero Filippo Galli ha commentato il possibile arrivo del difensore: "Il Milan farebbe un investimento in linea con quelli della scorsa stagione. Come Theo 5 anni fa, però, anche il brasiliano sembra convinto del progetto: aspetto fondamentale, Fonseca ha bisogno di gente pronta a sposare la causa".