Milan, e se i difensori fossero due? Per il dopo Thiaw c'è anche Okoli. E occhio a Djimsiti

Dopo la cessione di Malik Thiaw al Newcastle per oltre 40 milioni, per il Milan è tornato primario l’acquisto di un nuovo difensore. Anche perché Allegri sta continuando a puntare sulla difesa a tre e non è escluso che da qui a fine agosto Tare non provi a prendere non uno, bensì due di nuovi difensori. Sicuramente ci sarà un investimento importante su un elemento di prospettiva, meglio se italiano, ma il ds albanese, sottolinea Tuttosport, a giugno aveva messo nel mirino anche il connazionale Djimsiti dell'Atalanta, 32 anni e contratto in scadenza nel 2026. E chissà che a fine mercato il nome del centrale della Dea non possa tornare d’attualità.

Prima, serve però trovare un nuovo titolare che possa alternarsi con Tomori, Gabbia e Pavlovic. In cima alla lista, da tempo, ci sono Giovanni Leoni del Parma e Pietro Comuzzo della Fiorentina. Chiaramente Leoni è il preferito, anche da Allegri per la sua possanza fisica, però il Parma non vorrebbe cedere il ragazzo, convinto di poter incassare molto di più fra una stagione.

Attenzione poi a un terzo nome, sempre italiano e con costi più contenuti: Caleb Okoli, in uscita dal Leicester. Il centrale fisicamente può ricordare Thiaw e il Leicester, si legge, lo vende a 20-25 milioni. In più, il giocatore ex Atalanta è seguito dall'agenzia guidata da Frank Trimboli, procuratore di Ricci molto vicino a Casa Milan.