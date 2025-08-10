Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan, e se i difensori fossero due? Per il dopo Thiaw c'è anche Okoli. E occhio a Djimsiti

Milan, e se i difensori fossero due? Per il dopo Thiaw c'è anche Okoli. E occhio a DjimsitiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:23Serie A
di Niccolò Righi

Dopo la cessione di Malik Thiaw al Newcastle per oltre 40 milioni, per il Milan è tornato primario l’acquisto di un nuovo difensore. Anche perché Allegri sta continuando a puntare sulla difesa a tre e non è escluso che da qui a fine agosto Tare non provi a prendere non uno, bensì due di nuovi difensori. Sicuramente ci sarà un investimento importante su un elemento di prospettiva, meglio se italiano, ma il ds albanese, sottolinea Tuttosport, a giugno aveva messo nel mirino anche il connazionale Djimsiti dell'Atalanta, 32 anni e contratto in scadenza nel 2026. E chissà che a fine mercato il nome del centrale della Dea non possa tornare d’attualità.

Prima, serve però trovare un nuovo titolare che possa alternarsi con Tomori, Gabbia e Pavlovic. In cima alla lista, da tempo, ci sono Giovanni Leoni del Parma e Pietro Comuzzo della Fiorentina. Chiaramente Leoni è il preferito, anche da Allegri per la sua possanza fisica, però il Parma non vorrebbe cedere il ragazzo, convinto di poter incassare molto di più fra una stagione. 

Attenzione poi a un terzo nome, sempre italiano e con costi più contenuti: Caleb Okoli, in uscita dal Leicester. Il centrale fisicamente può ricordare Thiaw e il Leicester, si legge, lo vende a 20-25 milioni. In più, il giocatore ex Atalanta è seguito dall'agenzia guidata da Frank Trimboli, procuratore di Ricci molto vicino a Casa Milan.

Solo con TIMVISION hai DAZN e PRIME in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva ora Online!
Articoli correlati
L'agente di Okoli: "Milan e Bologna? Se girano le voci, qualcosa di vero c'è" L'agente di Okoli: "Milan e Bologna? Se girano le voci, qualcosa di vero c'è"
Bologna e Milan su Okoli? L'agente: "Ha richieste dall'Italia, Sartori lo stima" Bologna e Milan su Okoli? L'agente: "Ha richieste dall'Italia, Sartori lo stima"
Parma, non solo Vogliacco: caccia ad un altro difensore, torna in auge Okoli Parma, non solo Vogliacco: caccia ad un altro difensore, torna in auge Okoli
Altre notizie Serie A
Il Sassuolo dopo la difesa prova a sistemare anche la porta: accordo vicino con l'Ipswich... Il Sassuolo dopo la difesa prova a sistemare anche la porta: accordo vicino con l'Ipswich per Muric
Juventus all'esame Borussia Dortmund. La probabile formazione in vista della sfida... Juventus all'esame Borussia Dortmund. La probabile formazione in vista della sfida di oggi
Dennis Man lascia il Parma: il giocatore in partenza per Eindhoven, domani visite... TMWDennis Man lascia il Parma: il giocatore in partenza per Eindhoven, domani visite e firma col PSV
Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi... Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
Il ricchissimo NEOM prepara l'offerta per Yilmaz, accostato al Bologna Il ricchissimo NEOM prepara l'offerta per Yilmaz, accostato al Bologna
Napoli, Beukema: "De Bruyne ragazzo umile e valore aggiunto. Stiamo trovando freschezza"... Napoli, Beukema: "De Bruyne ragazzo umile e valore aggiunto. Stiamo trovando freschezza"
Parma, perso Esposito si chiude per Sorensen: i dettagli dell'operazione col Midtjylland... Parma, perso Esposito si chiude per Sorensen: i dettagli dell'operazione col Midtjylland
Serie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre Focus TMWSerie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, tutto su Hojlund. Thiaw al Newcastle, ora uno tra De Winter, Leoni e Comuzzo. Napoli, per l’esterno occhio all’ipotesi Kevin. Assalto finale a Juanlu Sanchez
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Serie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre
3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
4 Milan, tutto su Hojlund. Thiaw al Newcastle, ora uno tra De Winter, Leoni e Comuzzo. Napoli, per l’esterno occhio all’ipotesi Kevin. Assalto finale a Juanlu Sanchez
5 Il Milan cede Thiaw in Premier e cerca un sostituto italiano. Intanto è tutto pronto per Hojlund
Ora in radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Dennis Man lascia il Parma: il giocatore in partenza per Eindhoven, domani visite e firma col PSV
Immagine top news n.1 Il Cagliari vince la corsa col Parma per Sebastiano Esposito: domani visite coi sardi, i dettagli
Immagine top news n.2 Risolti gli ultimi dettagli: Alvaro Morata al Como dal Galatasaray, affare da 15-16 milioni
Immagine top news n.3 Inter, Ausilio: "Kovacic e Brozovic i colpi migliori. Kvara, che rimpianto. E Jashari..."
Immagine top news n.4 Juve, la carica di Tudor: "Non firmo per il quarto posto! Chi ci dà fuori dallo Scudetto mi motiva"
Immagine top news n.5 Atalanta, primo ko in amichevole: il Colonia vince 4-0. Prosegue il braccio di ferro con Lookman
Immagine top news n.6 La Roma vince il derby con l'Everton: a fine gara Gasperini difende Dovbyk e chiede rinforzi
Immagine top news n.7 Juve alla vigilia del Dortmund: Tudor getta acqua sul caso Vlahovic, Gatti spiega il no al Napoli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cosa manca alla Fiorentina per regalare a Pioli una rosa già completa? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'analisi dei 30 finalisti del Pallone d'Oro 2025. Chi sono i favoriti?
Immagine news podcast n.2 Il Torino che sta nascendo può essere la rivelazione della prossima Serie A?
Immagine news podcast n.3 Il capolavoro del Napoli. Il mercato può chiudersi già a inizio agosto?
Immagine news podcast n.4 Il braccio di ferro e i colpi di scena nella storia Jashari, Bruges, Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Giannichedda consiglia il Milan: "Meglio Hojlund di Vlahovic, vi spiego perché"
Immagine news Altre Notizie n.2 Valentini: "Milan, Allegri sarà carico. Ecco la mia proposta per Italia-Israele"
Immagine news Serie A n.3 Arturo Di Napoli: "Inter, si deve partire subito bene altrimenti..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Sassuolo dopo la difesa prova a sistemare anche la porta: accordo vicino con l'Ipswich per Muric
Immagine news Serie A n.2 Juventus all'esame Borussia Dortmund. La probabile formazione in vista della sfida di oggi
Immagine news Serie A n.3 Dennis Man lascia il Parma: il giocatore in partenza per Eindhoven, domani visite e firma col PSV
Immagine news Serie A n.4 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
Immagine news Serie A n.5 Il ricchissimo NEOM prepara l'offerta per Yilmaz, accostato al Bologna
Immagine news Serie A n.6 Napoli, Beukema: "De Bruyne ragazzo umile e valore aggiunto. Stiamo trovando freschezza"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, Dionigi: "Importante chiudere bene il ritiro. Girma? Piccola lesione"
Immagine news Serie B n.2 Galassi dopo il City: "Questa è la dimensione del Palermo. Tv da tutto il mondo"
Immagine news Serie B n.3 Entella, buona la prima. Chiappella: "Atteggiamento giusto contro una Ternana forte"
Immagine news Serie B n.4 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro scatenato sul mercato: dopo Liberali tutto su Bianco e Corazza
Immagine news Serie B n.6 Padova, Balotelli per ora resta solo una suggestione. Offerto anche Andrea Petagna
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Dolomiti Bellunesi, De Cian su Burrai: "Un valore aggiunto. Anche come uomo"
Immagine news Serie C n.2 Cittadella, Iori positivo: "Qui c'è il giusto amalgama di giovani ed esperti"
Immagine news Serie C n.3 Catania, Cicerelli rinnova fino al 2027: "Ringrazio la società per questo attestato di stima"
Immagine news Serie C n.4 Ternana out dalla Coppa Italia ma Liverani guarda avanti: "Spirito giusto ma servono rinforzi"
Immagine news Serie C n.5 Foggia, Cornelius Staver in arrivo: pronto un contratto di due stagioni
Immagine news Serie C n.6 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Braglia a Rimini. A Trieste torna Marino
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Colpo d'esperienza per la Ternana Women: Paloma Lazaro firma un annuale con opzione
Immagine news Calcio femminile n.2 Lazio Women, Goldoni: "Qualità più alta e bel gruppo. Possiamo ambire al podio"
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, nuovo prestito per Jelcic. Si trasferisce in Svizzera allo Young Boys
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, scelta l'erede di Sara Gama: Martina Rosucci nuovo capitano
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women’s Cup su Sky: si parte il 22 agosto. La finale anche su Rai 2
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, la storia continua: Cecilia Salvai ha firmato il rinnovo fino al 2027
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Lookman fa discutere: chi ha ragione?