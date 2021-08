Milan, ecco Pellegri: "Un sogno giocare per questa squadra, voglio riscattarmi"

Pietro Pellegri, nuovo attaccante del Milan, è intervenuto sui canali social del parlando della sua nuova avventura in rossonero: “Ho sole sensazioni positive, perché sono tornato in Italia e in un grande club come il Milan. È una possibilità sicuramente di riscattarmi e di ritornare a casa mia in Italia. Da quando sono piccolo mio padre mi ha trasmesso la passione del calcio e giocare per questo club, che è il club più titolato e anche grandi club della storia del calcio sia spettacolare. Sicuramente io arrivo qua con grande voglia di crescere e migliorare fare e cercherò di imparare al meglio guardando ai miei compagni di reparto che sicuramente sono due grandi campioni come Ibrahimovic e Giroud. So sono qua per imparare e migliorare. A me piace tanto attaccare la profondità e scattare nello spazio. La famiglia per me è tutto è stata è stata molto d'aiuto e mi è stata anche vicino nei momenti difficili e belli. Non vedo l’ora di cominciare ad allenarmi con i miei nuovi compagni. Ho scritto a Ballo prima di ufficializzare tutto e mi ha consigliato di venire qua perché è club top e professionale. Mi ricordo di Ronaldinho, Inzaghi, Ronaldo il fenomeno, Seedorf, Pirlo tutti quanti. Ero piccolo che li guardavo, avevo le figurine, giocava alla playstation. È un sogno giocare oggi per questa squadra”.