Milan, ecco Reijnders: lunedì sarà in Italia, fissate per martedì le visite mediche

Tijani Reijnders al Milan, ci siamo. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista classe 1998, in arrivo dall'AZ Alkmaar, arriverà in Italia nella giornata di lunedì. Martedì sono invece previste le visite mediche.