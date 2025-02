Milan, fascia sinistra da rifondare? In estate potrebbe restare solo Rafael Leao

All'indomani dell'eliminazione dalla Champions il Milan si lecca le ferite per una stagione che può diventare accettabile solo con l'immediato ritorno nella massima competizione europea. Non sarà semplice, anche perché l'eliminazione dei rossoneri ai playoff - unita a quella dell'Atalanta - ha molto probabilmente ridotto a quattro il numero di squadre italiane che faranno parte della Champions League 2025/26. E il Milan seppur con una gara in meno in questo momento è a -5 da Lazio e Juventus, ma anche dietro alla Fiorentina.

Quello di oggi è un Milan che paga oltremodo l'assenza di una strategia a medio-lungo termine, è una squadra trasformata in un costante cantiere che in estate aveva in mente un progetto di squadra e a gennaio ne ha poi modellato un altro. Una società che ora deve valutare l'ennesima rivoluzione estiva visto che vive anche di rapporti ormai giunti al termine. E' il caso di Theo Hernandez, il grande colpevole dell'eliminazione di ieri: a gennaio il Milan aveva accettato l'offerta da 54 milioni di euro del Como e in estate, a un anno dalla scadenza del contratto, potrebbe dare il via libera alla sua cessione per molto meno.

Ma la rivoluzione a sinistra in casa Milan potrebbe esser ben più profonda e non riguardare solo l'attuale terzino titolare. Su quella corsia preferisce giocare Alex Jimenez, una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione: Il Milan la scorsa estate ha acquistato il suo cartellino dal Real Madrid per cinque milioni di euro ma i campioni d'Europa tra qualche mese potranno riportarlo in Spagna pagando, a loro volta, nove milioni di euro. E poi c'è Riccardo Sottil, calciatore arrivato dalla Fiorentina negli ultimi minuti del calciomercato invernale: il club rossonero in estate potrà riscattarlo per undici milioni di euro ma oggi è tutt'altro che scontato che ciò accadrà. Anzi...

A conti fatti, tra terzini ed esterni alti, il Milan in estate potrebbe ritrovarsi col solo Rafael Leao ancora in rosa: il portoghese ha un contratto fino al 30 giugno 2028 e anche in questo momento di difficoltà, anche quando non è titolare, ha dimostrato di essere troppo importante per le sorti della squadra rossonera. A meno di offerte clamorose che oggi non sono all'orizzonte il portoghese è quindi destinato a restare al Milan ancora per un po'. E poi? Tutto è in evoluzione. Conseguenza (anche) della prematura eliminazione dalla Champions League.