Milan, fatta per il nuovo prestito di Diaz. Con il Real si è parlato anche di Odriozola

Il Milan è molto attivo sul mercato in queste ultime ore. Come riportato da Sky Sport, i rossoneri sono vicini a finalizzare l’accordo per il prestito di un altro anno di Brahim Diaz dal Real Madrid con opzione di riscatto. Il Real vorrebbe includere nell’affare anche un diritto di ‘recompra’. Milan e Real hanno discusso anche di Alvaro Odriozola nel caso in cui non dovesse arrivare l’accordo con il Manchester United per Diogo Dalot.

Odriozola piaceva già a gennaio, ma aveva preferito restare al Real Madrid. Adesso è possibile che abbia cambiato idea. Come terzino continua a piacere Junior Firpo del Barcellona come vice Theo Hernandez. Il Barcellona non vuole al momento cederlo in prestito e la speranza del Milan è che i catalani cambino idea.