Milan, fatta per il ritorno di Brahim Diaz: il Real vorrebbe conservare la recompra

vedi letture

Il Milan continua a lavorare sulle operazioni in entrata. Come riportato da Sky Sport, il club rossonero riprenderà Brahim Diaz in prestito dal Real Madrid con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Il Real dal canto suo vorrebbe mantenere un diritto di recompra intorno ai 30 milioni di euro. Per quanto riguarda il terzino destro, la priorità del Milan è quella di far tornare a Milanello Diogo Dalot. L'obiettivo è quello di chiudere la trattativa in settimana. Nel caso in cui invece non si dovesse arrivare a un accordo, resta viva l'alternativa Alvaro Odriozola, terzino destro classe 1995 del Real Madrid.