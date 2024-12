Live TMW Milan, Fonseca: "Ecco perché non ho tolto subito Reijnders. Possiamo vincere la Coppa"

Paulo Fonseca, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine della sfida tra Milan e Sassuolo, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e vinta per 6-1 dal Milan.

Segui le dichiarazioni di Paulo Fonseca con il live testuale su TMW.

Un'altra vittoria senza ansia dopo quella di sabato... È cambiato qualcosa?

"Questo cambio viene dal tempo. Io vi ho sempre detto che la squadra era in crescita, poi le vittorie portano più fiducia. È una conseguenza naturale del lavoro. Oggi importante guardare la serietà della squadra: è entrata in campo con atteggiamento, con mentalità. In altre partite non avevamo avuto questo atteggiamento".

Tra 70 ore c'è l'Atalanta. Come sta la rosa?

"Theo ha un piccolo problema e non l'ho fatto giocare, Maignan si è operato e saranno pronti per Bergamo, cominciando ad allenarsi da domani. Io volevo far uscire Leao, Fofana e Reijnders all'intervallo, ma Loftus-Cheek aveva un piccolo problema al polpaccio e non volevamo rischiare; anche Sportiello aveva un fastidio al ginocchio. È stato più difficile gestire gli altri giocatori che erano fuori. Penso che con Loftus non sarà niente di problematico".

Sul gol di Leao da centravanti:

"Tutto merito di Loftus e Rafa, hanno capito il momento: Leao ha capito bene timing e spazio, Ruben ha fatto un assist molto bello. Sono soddisfatto che Rafa è tornato a fare gol qui a San Siro"

Su Reijnders e la sua classe:

"Adesso lo vedo qui al Milan per continuare a fare quello che sta facendo e a migliorarsi. Tijji è un calciatore di grande livello, potrà fare una carriera molto molto bella: ha tempo e spazio per progredire"

È un obiettivo vincere la Coppa Italia?

"So da quanto non la vinciamo. Abbiamo possibilità di vincerla? Sì. I quarti saranno qui a San Siro, poi ci sarebbero le due semifinali. Io credo che potremmo fare qualcosa di importante".