Milan, fumata grigia per Kessie. Chiesti 7 milioni di euro a stagione

Fumata grigia per il rinnovo di Franck Kessie. A dirlo è Tuttosport che racconta come l’agente dell’ivoriano non sia stato convinto da Frederic Massara, dirigente rossonero, a prolungare il contratto. Il club ha alzato la sua proposta contrattuale, ma le richieste sono intorno ai 7 milioni di euro.